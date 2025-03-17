Android kullananlar müjde: ChatGPT artık asistanınız oluyor

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ChatGPT, Android işletim sistemine entegre olarak kullanıcıların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Yapay zeka teknolojisinin geldiği son noktayı gözler önüne seren bu yenilik, ChatGPT'yi Android'de varsayılan asistan olarak kullanma imkanı sunuyor.

Bu, kullanıcıların yapay zeka ile etkileşimini daha doğal ve erişilebilir hale getiriyor.

CHATGPT'Yİ VARSAYILAN ASİSTAN OLARAK AYARLAMAK ÇOK KOLAY

ChatGPT'ye geçiş yapmak oldukça basit. Etkinleştirme yöntemi, Android cihazınızın gezinme ayarlarına göre değişiklik gösteriyor.

Üç tuşlu gezinme kullananlar ana sayfa düğmesine uzun basarken, hareketle gezinme kullananlar alt köşelerden birinden yukarı kaydırarak bu özelliği aktif hale getirebiliyor.

Ayrıca, güç düğmesi kısayolu da bu işlem için kullanılabiliyor. Etkinleştirildiğinde, ChatGPT ses modunda açılarak kullanıcılara eller serbest etkileşim imkanı sunuyor.

Her ne kadar bu özellik büyük bir yenilik olsa da ChatGPT'nin bazı sınırlamaları bulunuyor. En büyük eksikliklerden biri, "Hey Google" gibi bir sıcak kelime ile etkinleştirme özelliğinin olmaması.

Google, bu tür izinleri kendi asistanı gibi güvenilir ve önceden yüklenmiş uygulamalar için saklı tutuyor.

Şu an için bu özellik sadece ChatGPT uygulamasının beta sürümünde mevcut. OpenAI, bu özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağını henüz açıklamadı.