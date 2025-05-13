Android telefonlara yeni özellik: Tüm şifreler akıllı parolalara dönüşüyor

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Google, Android kullanıcılarının oturum açma deneyimini daha güvenli ve pratik hale getirmek amacıyla geçiş anahtarı teknolojisini yaygınlaştırmaya devam ediyor.

Android Authority tarafından yapılan bir APK incelemesi, Google Parola Yöneticisi'nin yakında şifreleri otomatik olarak geçiş anahtarlarına yükseltme yeteneği kazanabileceğini gösteriyor.

OTOMATİK GEÇİŞ ANAHTARI YÜKSELTMESİ NASIL ÇALIŞACAK

Google Play Hizmetleri uygulamasının beta sürümünde keşfedilen bu özellik sayesinde, kullanıcılar desteklenen bir hizmete şifreleriyle giriş yaptıklarında, Google Parola Yöneticisi kimlik bilgilerini sorunsuz bir şekilde bir geçiş anahtarına yükseltecek ve kullanıcıyı bilgilendirecek.

Kullanıcılar, şifreleri tercih etmeleri veya geçiş anahtarı oluşturma üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak istemeleri durumunda bu otomatik özelliği devre dışı bırakabilecekler.

Geçiş anahtarları, cihaz PIN'i, parmak izi veya yüz taramasıyla oturum açmaya olanak tanıyarak standart kullanıcı adı ve şifrelere göre daha yüksek güvenlik ve kullanım kolaylığı sunuyor.

Google'ın masaüstü Chrome tarayıcısı, web sitesi şifrelerini zaten otomatik olarak geçiş anahtarlarına dönüştürebiliyor; benzer bir yeteneğin Android ekosistemine de gelmesi bekleniyor.

Ancak, APK incelemelerinde bulunan özelliklerin her zaman son kullanıcıya ulaşmayabileceği unutulmamalı.