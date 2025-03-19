Android ve iPhone kullananlara uyarı: Gelen bu SMS'lere dikkat edin

Haber Merkezi

Son haftalarda, kullanıcılara gönderilen ve ödenmemiş geçiş ücreti olduğunu iddia eden mesajların sayısında önemli bir artış gözlemleniyor.

Bu sahte mesajlar genellikle küçük bir geçiş ücretinin ödenmediğini iddia ediyor. Mesajda ayrıca bir gecikme ücretinden bahsediliyor ve ödeme yapılmaması durumunda ek ve daha yüksek gecikme ücretlerinin ekleneceği uyarısı yapılıyor.

Siber güvenlik firması Guardio'ya göre, 2025'in başından bu yana bu tür mesajların sayısında yüzde 604'lük bir artış yaşandı. Bu ayın ilk haftasında ise gönderilen mesajların sayısı yüzde 98 arttı.

DOLANDIRICILAR NASIL TUZAK KURUYOR

Dolandırıcılar, kullanıcıları panikletmek ve ödeme yapmaya ikna etmek için çeşitli taktikler kullanıyor.

Gecikme ücretinin yüksekliği ve artacağı tehdidi, birçok kişinin hemen ödeme yapmaya yönelmesine neden oluyor.

Mesajdaki bağlantıya tıklayan kullanıcılar, kredi kartı bilgileri ve diğer kişisel verileri girmeleri istenen sahte bir ödeme sayfasına yönlendiriliyor.

Dolandırıcılar, bu bilgileri ele geçirerek kullanıcıların kişisel hesaplarına erişiyor ve maddi zarara yol açıyor.

YETKİLİLERDEN UYARI

Yetkililer, Android ve iPhone kullanıcılarını bu tür mesajlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Kullanıcıların, tanımadıkları numaralardan gelen ve kişisel bilgi veya ödeme talep eden mesajları silmeleri ve bildirmeleri gerekiyor.

Doğum günleri, hesap numaraları, parolalar ve IMEI numarası gibi hassas bilgileri paylaşmamak büyük önem taşıyor.

Ayrıca, kullanıcıların şüpheli mesajlardaki bağlantılara tıklamaktan kaçınmaları ve herhangi bir ödeme yapmamaları gerekiyor.

NASIL KORUNABİLİRSİNİZ

Tanımadığınız numaralardan gelen mesajlara dikkat edin.

Kişisel bilgi veya ödeme talep eden mesajları silin.

Mesajlardaki bağlantılara tıklamayın.

Herhangi bir ödeme yapmayın.

Şüphe duyduğunuz durumlarda, ilgili kurumun resmi iletişim kanallarını kullanarak doğrulama yapın.