Antarktika buzunun altındaki garip radyo sinyalleri tespit edildi

Fizik dünyasını heyecanlandıran bir gizem, Antarktika'da yeniden gündeme geldi.

NASA'nın Antarktika Darbeli Geçici Anteni (ANITA) cihazı tarafından buzulların altından geldiği tespit edilen garip radyo sinyallerinin, mevcut parçacık fiziği anlayışımıza meydan okuduğu belirtiliyor.

SİNYALLER NEDEN BU KADAR GİZEMLİ

Bu sinyalleri anormal kılan şey, aşağıdan yukarıya doğru, yani binlerce kilometrelik kaya ve buz katmanını delerek gelmiş olmaları.

Normal şartlarda bu tür sinyallerin Dünya tarafından tamamen emilmesi gerekirken, ANITA'nın antenlerine ulaşmayı başardılar.

BAŞ ŞÜPHELİ NEDEN ELENDİ

İlk başta sinyallerin kaynağının, maddelerin içinden geçebilen atom altı parçacıklar olan "nötrinolar" olduğu düşünüldü.

Ancak yapılan kapsamlı analizler ve simülasyonlar, sinyallerin bilinen hiçbir nötrino etkileşimiyle uyuşmadığını gösterdi.

ANTARKTIKA'DAKİ GİZEM DEVAM EDİYOR

IceCube ve Pierre Auger Gözlemevi gibi diğer hassas dedektörlerde de benzer sinyallere rastlanmaması, nötrino teorisini büyük ölçüde çürüttü.

Bilim insanları, bu anormal sinyallerin kaynağının hala bilinmediğini ve parçacık fiziğinde yeni bir kapı aralayabileceğini ifade ediyor.