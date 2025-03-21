Antarktika'da 1,2 milyon yıllık buz çekirdekleri bulundu

DHA

Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen ‘Beyond EPICA - Oldest Ice’ projesi kapsamında Antarktika'da yürütülen bilimsel çalışmalar, Dünya'nın iklim geçmişine ışık tutacak önemli bir aşamaya ulaştı.

Projenin internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, araştırma ekibi, kıtanın derinliklerinden yaklaşık 2 bin 800 metre derinlikten buz çekirdekleri çıkarmayı başardı. Büyük bir titizlikle muhafaza edilen bu eşsiz örnekler, eksi 50 derecede korunan özel konteynerlerle Avrupa'ya doğru yola çıktı.

BUZ ÇEKİRDEKLERİ AVRUPA'YA ULAŞIYOR

Nisan ayında İtalya'ya varması beklenen buz çekirdekleri, buradan Almanya'ya gönderilecek ve projeye dahil olan araştırma kurumlarına küçük parçalara ayrılarak dağıtılacak. Bilim insanları, bu antik buz katmanlarını analiz ederek, gezegenimizin iklim döngülerini ve atmosferik değişimlerini daha iyi anlamayı hedefliyor.

1,2 MİLYON YILLIK İKLİM SIRLARI ORTAYA ÇIKIYOR

Projenin koordinatörü Carlo Barbante, gerçekleştirilen sondaj çalışmalarının büyük bir başarıyla tamamlandığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

Geçtiğimiz sondaj sezonunda kayda değer ilerlemeler kaydettik. Özellikle son günlerde, 1,2 milyon yıl öncesine ve belki de daha eskiye uzanan iklim tarihine dair kritik verileri açığa çıkaracak analizler planladık. Numuneleri laboratuvar ortamında incelemeye başlamak için sabırsızlanıyoruz.

Bu keşif, insanlığın geçmiş iklim değişikliklerini daha iyi kavrayarak gelecekteki iklim senaryolarını öngörmesine büyük katkı sağlayacak. Bilim dünyası, Antarktika’nın derinliklerinden gelen bu doğal zaman kapsülünün hangi sırları barındırdığını heyecanla bekliyor.