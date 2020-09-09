AnTuTu'ya göre ağustos ayının en iyi orta seviye telefonları

AnTuTu'ya göre ağustos ayının en iyi orta seviye telefonları

AnTuTu puanına göre, geçtiğimiz ağustos ayının en iyi orta segment android telefonlarını sizler için listeledik.

Özellikle son piyasaya çıkan üst segment akıllı telefonların bir hayli pahalı olması, tüketicileri orta seviye telefon modellerine yönlendiriyor.

Ancak günümüzde piyasaya çıkan orta seviye akıllı telefonlar, fiyat olarak amiral gemisi modellerle yarışır hale geldi.

Dünyanın en popüler akıllı telefon kıyaslama platformlarından AnTuTu, ağustos ayının en iyi orta segment android telefonlarını açıkladı. Gelin bu listede yer alan telefonlara daha yakından bakalım.

ZİRVEDE REDMI 10X 5G VAR

Temmuz ayını ikinci sırada kapatan Redmi 10X 5G, ağustos ayında 396 bin 887 puan alarak ayın en iyi orta segment akıllı telefonu oldu. 8GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip telefon, gücünü MediaTek'in Dimensity 820 işlemcisinden alıyor.

Listenin ikinci sırasında ise 396 bin 001 puan alan Redmi 10X Pro 5G modeli var. Aynı şekilde, 8GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip telefon, MediaTek'in Dimensity 820 işlemcisinden güç alıyor.

AĞUSTOS AYININ EN İYİ 10 ORTA SEGMENT TELEFONU

AnTuTu'ya göre ağustos ayının en iyi 10 orta segment android telefonu şu şekilde: