Apple, 2024 akıllı telefon satışlarında Samsung'u geçti

Haber Merkezi

Canalys tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre; Apple, 2024 yılında da küresel akıllı telefon pazarında liderliğini korudu. Apple, iPhone 15'in başarısıyla Samsung'u geride bıraktı.

İPHONE SATIŞLARI

Apple, 2024 yılının dördüncü çeyreğinde 77,1 milyon iPhone satışı gerçekleştirdi. Bu rakam, 2023 yılının aynı dönemine göre biraz daha düşük olsa da Apple'ın pazar liderliğini korumasına yetti.

SAMSUNG'UN SATIŞLARI

Samsung, 2024 yılının dördüncü çeyreğinde 51,9 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirdi. Bu rakam, Apple'ın satışlarının oldukça gerisinde kaldı.

Xiaomi ve Vivo, 2024 yılında satışlarını artıran iki marka oldu. Xiaomi, 42,7 milyon telefon satarken, Vivo ise 26,4 milyon telefon satışı gerçekleştirdi.

İPHONE 15, EN ÇOK SATAN TELEFON

iPhone 15, 2024 yılında en çok satılan akıllı telefon modeli oldu. iPhone 15, küresel akıllı telefon sevkiyatlarının yüzde 3'ünü oluşturdu.

2024 YILI TOPLAM SATIŞLAR

2024 yılında dünya genelinde 1,22 milyar akıllı telefon satışı gerçekleştirildi. Bu rakam, 2023 yılına göre yüzde 7'lik bir artışı temsil ediyor.