Apple, 2027'den itibaren M serisi çipleri üretmek için Intel'in kapısını çalacak

Analist Ming-Chi Kuo'nun raporuna göre Apple, M serisi çiplerin üretimi için Intel ile masaya oturabilir.

Teknoloji devinin bu hamlesi, tedarik zincirini çeşitlendirmek ve ABD merkezli üretim çalışmalarını desteklemek amacıyla stratejik bir adım.

GİRİŞ SEVİYESİ M SERİSİ ÇİPLER HEDEFTE

Önerilen ortaklık kapsamında Intel'in, gelecekteki MacBook ve iPad modellerinde kullanılacak giriş seviyesi M serisi çipleri üretmesi bekleniyor.

Üretimin 2027'nin ikinci veya üçüncü çeyreğinde, Intel'in 18AP gelişmiş düğüm teknolojisi kullanılarak başlaması öngörülüyor. Anlaşmanın 15 ila 20 milyon adetlik bir hacmi kapsayacağı belirtiliyor.

Bu iş birliği, her iki şirket için de önemli bir değişimi temsil ediyor. Daha önce Mac bilgisayarlar için x86 işlemciler tasarlayan Intel, bu kez sadece Apple tarafından tasarlanan ARM tabanlı çiplerin üretimini üstlenecek.

TSMC ise üst düzey modeller ve iPhone işlemcileri dahil olmak üzere üretimin büyük kısmını sürdürmeye devam edecek.

Intel ile yapılacak bu potansiyel anlaşma, Apple'ın tedarik zincirine daha fazla Amerikan şirketi ekleyerek yerli üretimi güçlendirme hedefine de hizmet ediyor.