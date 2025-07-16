Apple, ABD'de maden çıkarmak için 500 milyon dolarlık yatırım yapacak

Teknoloji devi Apple, ABD'deki nadir toprak madenciliği şirketi MP Materials'a 500 milyon dolarlık dev bir yatırım yapacağını duyurdu.

Bu stratejik ortaklık kapsamında, iki şirket Kaliforniya'da bir nadir toprak elementi mıknatısı geri dönüşüm tesisi kurmak ve Teksas'ta özel üretim hatları açmak için birlikte çalışacak.

HEM GERİ DÖNÜŞÜM HEM DE YENİ ÜRETİM

Kurulacak yeni geri dönüşüm tesisi, Apple'ın ürünlerinin üretiminde yeniden işlenmiş elektronik ve hurda malzemeleri kullanmasına olanak tanıyacak.

Anlaşma ayrıca, Teksas'taki fabrikanın genişletilerek, 2027'den itibaren Apple ürünleri için özel olarak neodimyum mıknatıs üretim hatları kurulmasını da içeriyor.

AMAÇ: ÇİN'E OLAN BAĞIMLILIĞI AZALTMAK

Bu duyuru, MP Materials'ın Suudi Arabistan Madencilik Şirketi ile bir anlaşma imzalamasından sadece birkaç ay sonra geldi.

Her iki hamle de şu anda büyük ölçüde Çin'in hakim olduğu nadir toprak elementleri için alternatif bir tedarik zinciri oluşturma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.