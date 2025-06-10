Apple, AirPods'a kamera kontrolü ve stüdyo ses kaydı ekliyor

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Apple, Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC), AirPods kullanıcı deneyimini zenginleştirecek önemli yazılım güncellemeleri duyurdu.

Bu yeni özelliklerin, bu yılın sonlarına doğru iOS 26, iPadOS 26 ve macOS Tahoe 26 sürümleriyle birlikte kullanıcılara sunulması bekleniyor.

KAMERA UZAKTAN KUMANDASI VE STÜDYO KALİTESİNDE SES

Yeni "Kamera Uzaktan Kumandası" özelliği, AirPods 4 veya AirPods Pro 2'nin sapına basılı tutarak iPhone veya iPad kamerasını uzaktan kontrol etme imkanı sunuyor.

Bu özellik, hem Apple'ın kendi Kamera uygulamasıyla hem de üçüncü taraf uygulamalarla çalışarak özellikle içerik üreticileri için büyük kolaylık sağlayacak.

"Stüdyo Kalitesinde Ses Kaydı" özelliği ise, H2 çipinin gücünü kullanarak gürültülü ortamlarda bile aramalar ve kayıtlarda çok daha net ve doğal bir ses kalitesi vadediyor. Bu iyileştirmenin, Sesli Notlar ve görüntülü konferans uygulamalarında da etkili olacağı belirtildi.

DİĞER KULLANIŞLI YENİLİKLER

Apple ayrıca, kullanıcının Apple AirPods takılıyken uykuya daldığını algılayan ve çalan medyayı otomatik olarak duraklatan yeni bir "uyku algılama" özelliği de ekledi. Bu, özellikle gece müzik veya podcast dinleyenler için kullanışlı olacak.

Bir diğer yenilik ise CarPlay entegrasyonunda yapıldı. Artık CarPlay kullanılırken, AirPods kulaklıklar ve aracın hoparlörleri arasında sorunsuz ve akıllı bir geçiş sağlanacak, bu da sürüş sırasında kesintisiz bir ses deneyimi sunacak.

Bu yeni özelliklerin tamamı, bu yılın sonlarına doğru yayınlanacak olan iOS 26, iPadOS 26 ve macOS Tahoe 26 güncellemeleriyle birlikte kullanıcılara sunulacak. Güncellemeler, desteklenen Apple AirPods modelleri için ücretsiz olacak.