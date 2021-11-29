Apple analisti, iPhone'lara 10 yıl ömür biçti

Apple hakkındaki isabetli analizleriyle tanınan Ming-Chi Kuo, Apple'ın iPhone'u 10 yıl içinde sonlandıracağını ve artırılmış gerçeklik ürünlerine geçeceğini söyledi.

Apple hakkındaki isabetli analizleriyle tanınan ve zaman zaman haberlerimize konu olan Ming-Chi Kuo, iPhone'lar hakkında çarpıcı bir tahminde bulundu.

Ünlü analist, Apple'ın iPhone modellerinin 10 yıl içinde artırılmış gerçeklik (AR) ürünleriyle değiştirmek istediğini öne sürdü.

AR; bir kişinin bulunduğu fiziksel ortamı, bilgisayarla oluşturulan görüntülerle birleştirmesini sağlayan teknolojiye deniyor.

Apple'ın yanı sıra Microsoft, Facebook ve Google gibi şirketler AR cihazları geliştirmeye çalışıyor.

APPLE'IN GÖZLÜKLERİ SENEYE GELİYOR

Kuo ayrıca, Apple'ın AR gözlüğünün 2022'nin son çeyreğinde piyasaya sürüleceğini söyledi.

Apple analisti, AR ürünlerinin başarısının iPhone veya Mac'ten ne kadar bağımsız olduğuyla ilişkili olduğunu da düşünüyor.

Kuo'ya göre Apple'ın artırılmış gerçeklik gözlüğü, sadece bir Mac veya iPhone aksesuarı olursa uzun vadede başarılı olamaz.

Ancak bağımsız bir gözlük, ürünün kendi ekosisteminin olacağı ve hem eksiksiz hem de esnek kullanıcı deneyimi sunması anlamına gelir. Bu da uzun vadede Apple'ın başarılı olabileceğini anlamına geliyor.

Kuo'nun paylaştığı bilgilere göre, gelecek senenin son çeyreğinde piyasaya sürülecek gözlük, M1 işlemcisine sahip Mac'lerle aynı performansta olacak.