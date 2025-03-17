Apple, Android ile mesajlaşmada en büyük güvenlik açığını düzeltiyor

Haber Merkezi

Yıllardır süren "mavi baloncuk" tartışmaları nihayet sona eriyor. Apple, iOS 18 ile RCS desteğini getirerek iPhone ve Android kullanıcıları arasındaki mesajlaşma deneyimini kökten değiştiriyor.

Ancak bu yenilik sadece bir başlangıç. En önemlisi, RCS mesajlaşması artık uçtan uca şifreleme (E2EE) ile desteklenecek. Bu, kullanıcıların gizliliğini en üst düzeye çıkaracak ve mesajlaşmayı çok daha güvenli hale getirecek.

UÇTAN UCA ŞİFRELEME İLE GELEN YENİ DÖNEM

RCS standardının en son güncellemesi, Mesajlaşma Katmanı Güvenliği (MLS) protokolü ile uçtan uca şifrelemeyi destekliyor.

Bu, farklı platform sağlayıcıları arasında şifrelemenin sorunsuz çalışmasını sağlayan bir ilk. Apple, bu yeni standardı benimseyerek RCS mesajlaşmasını iMessage'a daha da yaklaştırıyor.

Uçtan uca şifreleme, mesajların sadece gönderen ve alıcı tarafından okunabilmesini garanti eder. Yani, ne Apple ne de herhangi bir üçüncü taraf, mesajlara erişemez. Bu, kullanıcıların gizliliği için kritik bir önem taşıyor.

Apple, yeni RCS standardını benimsemekte gecikmedi. Aslında, teknoloji devi bu adımı şaşırtıcı bir hızla attı. Ancak, Apple dahil hiçbir şirketin yeni standardı ne zaman tam olarak uygulayacağına dair net bir zaman çizelgesi henüz mevcut değil.

Apple, iOS'ta bu desteği ne zaman sunmayı planladığını henüz açıklamadı. Buna rağmen, bu büyük güvenlik güncellemesinin tüm kullanıcılar için mesajlaşmayı daha güvenli hale getireceği kesin.

RCS'NİN SMS'TEN NE FARKI VAR

RCS, SMS'e göre birçok avantaj sunuyor. Yazma göstergeleri, emoji tepkileri, okundu bilgileri ve yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve video gönderme gibi temel özellikler, kullanıcı deneyimini zenginleştiriyor.

Ancak, en büyük eksikliklerden biri olan uçtan uca şifreleme, artık RCS Evrensel Profil standardının bir parçası. Bu, RCS kullanıcılarına dolandırıcılık, sahtekarlık ve diğer güvenlik tehditlerine karşı daha güçlü bir koruma sağlayacak.