Apple, App Store vergi ve fiyat değişikliklerini birçok ülkede hayata geçirdi

Haber Merkezi

Teknoloji devi Apple, App Store'da vergi ve fiyat değişikliklerine gidiyor. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve vergi düzenlemelerindeki değişiklikler nedeniyle fiyatları ayarlamak zorunda kalan Apple, bu kez altı ülkede yeni düzenlemeler uyguluyor.

HANGİ ÜLKELER ETKİLENİYOR

Bu değişikliklerden etkilenen ülkeler şunlar:

Azerbaycan: Yüzde 18 oranında katma değer vergisi (KDV) getiriliyor.

Peru: Yüzde 18 KDV getirildi.

Slovakya: Standart KDV oranı yüzde 20'den yüzde 23'e çıkarıldı.

Slovakya: E-kitaplar için yüzde 5'lik indirimli KDV oranı getirildi.

Estonya: Haber yayınları, dergiler ve diğer süreli yayınlar için KDV oranı yüzde 5'ten yüzde 9'a düşürüldü.

Finlandiya: E-kitaplar için KDV oranı yüzde 10'dan yüzde 14'e düşürüldü.

Japonya: Yurt dışı iOS geliştiricileri için yüzde 10'luk yeni bir vergi getiriliyor.

Bu değişikliklerle birlikte, geliştiricilerin ilgili ülkelerdeki uygulama satışlarından ve uygulama içi satın alımlardan elde ettikleri gelirler de değişiyor.

Geliştiricilerin bu değişiklikleri göz önünde bulundurarak stratejilerini belirlemesi gerekiyor.