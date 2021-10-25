Apple, aşı olmayan çalışanlara testi zorunlu hale getirdi

Apple, henüz aşı olmayan ve aşı durumunu şirkete bildirmeyen çalışanlardan her gün hızlı koronavirüs testi isteyecek.

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle oldukça zor durumda kalan Apple, salgının ilk aylarında dünya genelindeki bütün mağazalarını kapatma kararı almış ve evden çalışma düzenine geçmişti.

Geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan Apple, evden çalışma kararını gelecek ocak ayına kadar uzattıklarını ve ofise dönecek tüm çalışanların aşı olması gerektiğini açıklamıştı.

AŞI YOKSA TEST ZORUNLU

Çalışanları için aşı zorunluluğu kararından vazgeçen Apple, merkezinin bulunduğu ABD’de artan koronavirüs vakalarının ardından yeni bir karar aldı.

Şirket, henüz aşı olmayan ve aşı durumunu şirkete bildirmeyen çalışanlardan her gün hızlı koronavirüs testi isteyecek.

Çalışanlar evde yapabileceği hızlı testleri Apple ofislerinden ve mağazalarından temin edebiliyor. 15 dakikada yapılan testin sonucu, kurum içi uygulamayla şirkete bildiriliyor.

ÇALIŞANLAR, ESNEK SİSTEM İSTİYOR

Apple, pandeminin bitmesi durumunda çalışanlarını haftada 3 gün işe gelmesini istiyor. Ancak bu hibrit modele karşı çıkan çalışanlar, daha esnek bir model istiyor.

Apple CEO'su Tim Cook geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada, pandemi kısıtlamaları sırasında şirketin bu yılki başarısını uzaktan çalışma sistemine bağlayarak, gelecekte bu konuda daha fazla esneklik sağlayabileceklerini söylemişti.