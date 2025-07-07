Apple bulut pazarına girme planını askıya aldı

Teknoloji devi Apple'ın, genel bulut pazarına girme ve Amazon, Microsoft ve Google gibi yerleşik oyunculara rakip olma planlarını durdurduğu bildirildi.

The Information'a göre, şirketin "Project ACDC" (Veri Merkezlerinde Apple Çipleri) adını verdiği girişim askıya alındı.

PROJENİN AMACI: M SERİSİ ÇİPLERİ GELİŞTİRİCİLERE AÇMAK

Proje, geliştiricilere Apple'ın yüksek verimli M serisi çiplerine doğrudan bulut üzerinden erişim imkanı sunarak, maliyetli Intel ve GPU tabanlı sunuculara bir alternatif yaratmayı amaçlıyordu.

Bu sayede geliştiricilerin, iOS ve macOS uygulamalarını doğrudan Apple silikonu üzerinde daha verimli bir şekilde inşa etmeleri hedefleniyordu.

YÖNETİCİ AYRILINCA PROJE BELİRSİZLİĞE GİRDİ

Apple, halihazırda Private Cloud Compute ve Siri gibi kendi iç servisleri için veri merkezlerinde M serisi çiplerini kullanıyor.

Ancak Project ACDC'nin geleceği, girişime liderlik eden yönetici Michael Abbott'ın 2023'te şirketten ayrılmasının ardından belirsizliğe girdi ve proje askıya alındı.