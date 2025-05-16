Apple CarPlay Ultra tanıtıldı: İşte otomobillere gelecek özellikler

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Apple'ın araç içi bilgi-eğlence platformuna getirdiği yeni güncelleme CarPlay Ultra, resmi olarak piyasaya sürüldü.

Ancak bu yeni nesil araç içi deneyimi, ilk aşamada yalnızca ABD ve Kanada'daki yeni Aston Martin araçlarında kullanılabilecek olması, geniş bir kullanıcı kitlesinin beklemesi gerektiği anlamına geliyor.

CarPlay Ultra, standart CarPlay'in ötesine geçerek bir otomobilin yerleşik sistemleriyle tam entegre çalışıyor ve iPhone'un merkezi ekranın yanı sıra gösterge paneli ve diğer sürücüye bakan ekranları da kontrol etmesine olanak tanıyor.

Lastik basıncı, yakıt seviyeleri gibi detaylı araç verilerini her otomobil üreticisinin tasarım diline uyacak şekilde özelleştirilmiş bir arayüzle sunuyor.

Google'ın Android Automotive sisteminden farklı olarak CarPlay Ultra, tamamen iPhone üzerinden çalışıyor; bu durum Apple'a daha sıkı gizlilik kontrolleri ve sorunsuz iOS entegrasyonu avantajı sağlıyor.

iOS 18.5 GEREKİYOR

Ancak bu yeni sistemi kullanmak için iOS 18.5 çalıştıran bir iPhone 12 veya daha yeni bir modele sahip olmak gerekiyor.

Apple, CarPlay Ultra'yı genişletmek için diğer otomobil üreticileriyle birlikte çalıştığını belirtiyor. Sırada Hyundai, Kia ve Genesis gibi markalar bulunuyor, ancak henüz doğrulanmış bir zaman çizelgesi veya model listesi paylaşılmadı. Şimdilik bu gelişmiş araç içi deneyim, Aston Martin alıcılarıyla sınırlı kalıyor.