Apple CEO'su Tim Cook mahkemede ifade verdi

Apple ve Epic Games arasındaki davada mahkeme kürsüsüne çıkan Tim Cook, çeşitli açıklamalarda bulundu.

Bildiğiniz gibi Apple, uygulama satın alımlarında kendi ödeme sisteminin kullanılmasını zorunlu tutuyor ve yapılan ödemelerden yüzde 30 kesinti alıyor.

Geçtiğimiz yıl Epic Games, Apple’a ait uygulama mağazası App Store’un kesintilerinden kurtulmak için popüler oyunu Fortnite'ın içerisine kendi ödeme sistemini yerleştirmişti.

Ancak Apple, kuralları ihlal ettiği için Fortnite'ı mağazadan kaldırmıştı. Bunun sonucunda ise Epic Games, Apple'ın yeniliği engelleyici ve rekabeti bastırıcı adımlar attığını belirterek mahkemenin yolunu tutmuştu.

TIM COOK HAKİM KARŞISINDA

Epic Games ile Apple arasında devam eden davada, Apple’ın CEO'su Tim Cook, federal mahkemede tanık sandalyesine oturarak ifade verdi.

Tim Cook, mahkemede soruşturma sırasında uygulama mağazasına dair yaptığı açıklamada, App Store’u kontrol altında tutarak iPhone’ların güvenliğini de sağladıklarını belirtti.

Cook, uygulama mağazasının gelirleri hakkında sorulan soruya, “Uygulama mağazasının gelirlerini ayrı raporlamıyoruz, kâr edip etmediğini bilmiyorum, kâr ediyor olabilir, ancak gelirleri ayrı raporlamadığımız için kesin bir bilgi sunamam.” ifadelerini kullandı.

"FARKLI ÖDEME YÖNTEMLERİ RİSKLİ"

Cook mahkemede, Apple kullanıcılarının ödeme konusunda seçim hakkı olmadığı iddialarına ilişkin, "Apple, yalnızca şirketin ödeme yönteminin kullanılmasına izin veriyor. Farklı ödeme yöntemleri gelirse, dolandırıcılık sorunları artar ve bu büyük bir risk oluşturur." dedi.

Apple’ın tekelleşme iddiaları ile Fortnite’ın yapımcısı Epic Games tarafından suçlandığı mahkeme sürecinin, ay sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

