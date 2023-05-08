Apple CEO'su Tim Cook uyardı! Yapay zekaya karşı dikkatli olun Apple CEO’su Tim Cook, yapay zeka konusunda önemli açıklamalarda bulundu ve herkesi dikkatli olmaya çağırdı.

ensonhaber.com

Özellikle günümüzde ChatGPT gibi sohbet botlarının popüler hale gelmesi, yapay zeka pazarına olan ilgiyi artırdı.

Hükümetler ve şirketler ise yapay zeka hakkında çeşitli toplantılar yaparak risklere karşı önlem almaya çalışıyor.

Apple CEO'su Tim Cook, yapay zekanın potansiyelinin çok büyük olduğunu, ancak dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Rakipleri Microsoft ve Google süratle üretken yapay zekalar geliştirse de Apple daha temkinli davranıyor.

"Dikkatli kullanacağız"

Apple'ın halihazırda makine öğrenimi ve yapay zekayı bazı ürünlerine dahil ettiğini hatırlatan Cook, şöyle konuştu: