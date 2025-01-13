Apple CEO'su Tim Cook'un maaşı 2024'te 74,6 milyon dolara ulaştı

Haber Merkezi

Apple CEO'su Tim Cook, 2024 yılında 74,6 milyon dolar kazandı. Bu rakam, Cook'un 2023 yılında aldığı 63,2 milyon dolarlık maaştan yüzde 18 daha yüksek.

COOK'UN GELİRİ NASIL OLUŞUYOR

Cook'un 74,6 milyon dolarlık geliri şu şekilde oluşuyor:

3 milyon dolar temel maaş

58,1 milyon dolar hisse senedi ödülü

12 milyon dolar performansa dayalı ödül

1,5 milyon dolar diğer gelirler (sigorta primleri, tatil parası, güvenlik giderleri, uçak seyahati vb.)

APPLE'IN FİNANSAL PERFORMANSI

Apple, 2024 mali yılında 295 milyar dolar gelir elde etti. Bu rakam, 2023 mali yılına göre biraz daha düşük. Apple'ın net kârı da 2023'teki 97 milyar dolardan 2024'te 93,74 milyar dolara geriledi.

IPHONE SATIŞLARI ARTTI

Apple'ın iPhone satışları, 2024 mali yılında yüzde 0,2 artarak 201,18 milyar dolara ulaştı.

Apple'ın diğer üst düzey yöneticileri de 2024 yılında yaklaşık 27 milyon dolar kazandı.