Apple, Çin'de kan kaybediyor: 5. sıraya geriledi

Haber Merkezi

Teknoloji devi Apple, Çin'de akıllı telefon pazarında önemli bir gerileme yaşıyor. iPhone 16'nın piyasaya sürülmesinden ve yapay zeka özelliklerinin Çin'de kullanılamayacağının açıklanmasının ardından, Çinli teknoloji meraklıları Apple'a olan ilgilerini kaybetmeye başladı.

Apple'ın vadettiği yapay zeka özellikleri hala Çin'de kullanıma sunulmadı ve Apple Intelligence'ı alan ülkeler bile bu özelliklerin henüz tam olarak gelişmiş olmadığını görüyor.

ÇİN PAZARININ APPLE'DAN UZAKLAŞMASININ NEDENLERİ

Ancak, iPhone'daki yapay zeka eksikliği, Çin pazarının Apple'dan uzaklaşmasının tek nedeni değil.

Çin, Apple için hala büyük bir pazar ve insanları en sevdikleri akıllı telefonu satın almaktan caydırmak için daha fazlası gerekiyor.

YERLİ MARKALARIN BÜYÜK BAŞARISI

Apple gerilemeye devam ederken, Çinli rakipleri pazar paylarında önemli bir artış kaydediyor.

Xiaomi şu anda listelerde başı çekerken Huawei, kendi iç pazarında en fazla yıllık büyümeyi göstererek ikinci sıraya yerleşti.

Vivo üçüncü, Oppo dördüncü sırada yer alırken Apple, yüzde 9,86'lık bir düşüşle beşinci sıraya geriledi.

HUAWEI'NİN HARMONYOS BAŞARISI

Hükümet kısıtlamaları nedeniyle Çin'de Apple Intelligence'ın kullanılamamasının, yerel markaların tekliflerini daha cazip hale getirdiği düşünülüyor.

Özellikle Huawei, HarmonyOS işletim sistemi ile dikkat çekici işler başarıyor ve yakın zamanda üç katlanabilir ekrana sahip Huawei Mate XT modelini piyasaya sürdü.