Apple, çip üretimi için TSMC'nin zamlarını kabul etti

Apple, çip üretimi için TSMC'nin zamlarını kabul etti

Tayvan’da enerji tüketiminde yaşanan artış, TSMC'nin ürettiği çip fiyatlarına da yansıyacak.

Yıllardır devam eden koronavirüs salgını nedeniyle çip üretimi de olumsuz etkilendi. Geçen yılın başlarında otomotivde patlak veren ve ardından diğer sektörlere de sıçrayan küresel çip tedarik sorunları, üretim bantlarında kesintilere yol açıyor.

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden Tayvan merkezli TSMC, şu sıralar artan enerji fiyatlarıyla da mücadele etmek zorunda.

Tayvan’da rekabetçi bir ortam mevcut değil, bu nedenle akaryakıt ve enerji gibi fiyat ortalamalarını hükümet belirliyor.

TSMC fiyatları artırıyor

TSMC müşterilerine 8 inçlik ve 12 inçlik yonga plakaları üretiyor. Şirket, gelecek yıl için 8 inçlik plakalarda yüzde 6, 12 inçlik plakalarda ise yüzde 3-5 arasında değişen oranlarda zam yapmayı planlıyor.

Apple siparişleri TSMC gelirlerinin yüzde 25’ini karşılıyor, ancak Apple, şimdiye kadar zamlardan etkilenmemişti.

Apple, zamlara boyun eğdi

Apple, her ne kadar zamlara dirense de bu durum iPhone üretiminde gecikmelere neden olmaya başlayacak. Bu nedenle şirket, TSMC'nin zamlarına boyun eğmek zorunda kaldı.

Bu da iPhone 15 serisinde bir fiyat artışını kaçınılmaz hale getiriyor. Aynı zamanda M3 yongalı yeni Mac bilgisayarlarda da fiyat artışları yaşanabilir.