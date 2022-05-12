Petrol
106
-1.41%
Euro
16.14
0.01%
Dolar
15.37
0.45%
Altın
913.07
0.16%
Borsa
2422
-1.29%
Bitcoin
395.073
-18.97%
BTXN Coin
12.38
-9.63%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    Apple, dünyanın en değerli şirketi koltuğunu kaptırdı

    Teknoloji devi Apple, dünyanın en değerli şirketi unvanını Suudi Arabistanlı Aramco'ya kaptırdı. Aramco, neredeyse 2 yıldır zirvede olan Apple'ı geride bıraktı.
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2022 - 09:25
    • Güncelleme : 12.05.2022 - 10:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Apple, dünyanın en değerli şirketi koltuğunu kaptırdı

    Aralık 2019'da halka arz edilen Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco, dünyanın 2 trilyon dolar değerine ulaşan ilk şirket olmuş ve Apple'ı geride bırakmıştı.

    Hemen sonra ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle petrol fiyatlarının düşmesi, Aramco'nun yüzde 6,4 değer kaybetmesine neden olmuştu.

    Bu süreçte gelirlerini artıran Apple, Aramco'yu geçerek dünyanın en değerli şirketi olmayı başarmıştı.

    Aramco, liderliği geri aldı

    Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco, neredeyse 2 yıldır zirvede olan Apple'ı geride bıraktı.

    Apple hisseleri, çarşamba günü New York'ta yüzde 5'ten fazla düştü ve işlem gününü 2,37 trilyon dolar borsa değerlemesi ile kapattı.

    aramco

    Böylelikle, dünyanın en değerli şirketi unvanı, 2,42 trilyon dolarlık değeriyle petrol ve gaz üreticisi Aramco'ya geçti.

    Yatırımcılar, daha az riskli gördükleri varlıklara geçerken teknoloji şirketlerindeki hisselerini satıyor.

    Fed Başkanı Jerome Powell’ın enflasyonun çok yüksek olduğunu ve faiz artırımına gittiklerini açıklamasının ardından, piyasalar düşüş trendine girdi.

    Apple başta olmak üzere teknoloji devleri, üç işlem seansının ardından 1 trilyon doların üzerinde bir toplam değer kaybıyla karşı karşıya kaldı.


    İlginizi Çekebilir

    Antalya'da yamaç paraşütü yapan turist heyecandan bayıldı
    3. Sayfa

    Antalya'da yamaç paraşütü yapan turist heyecandan bayıldı

    Şişme botu delinen sağlıkçı barajda boğuldu
    3. Sayfa

    Şişme botu delinen sağlıkçı barajda boğuldu

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    Görüş Bildir