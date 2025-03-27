Apple duyurdu: Geliştirici Konferansı 9 Haziran'da yapılacak

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Apple'ın her yıl düzenlediği ve yeni işletim sistemi sürümlerini tanıttığı WWDC geliştirici zirvesi, bu yıl 9 Haziran'da başlayacak.

Birçok Apple kullanıcısı ve teknoloji analisti, etkinlikten duydukları endişeleri dile getiriyor. Özellikle yapay zeka alanındaki gelişmeler ve işletim sistemlerinde beklenen tasarım değişiklikleri, merakla beklenen etkinlik öncesinde soru işaretleri yaratıyor.

APPLE INTELLIGENCE HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Apple Intelligence, şirketin yapay zeka alanındaki iddialı adımı olarak lanse edilmişti. Ancak, beklenen yeniliklerin ve özelliklerin birçoğunun ertelenmesi, Apple hayranları arasında hayal kırıklığı yarattı.

Özellikle, yenilenmiş Siri'nin karmaşık işlemleri gerçekleştirme yeteneğinin 2027'ye kadar ertelenmesi, büyük bir hayal kırıklığı oldu. Bu durum, Apple'ın yapay zeka stratejisinin sorgulanmasına neden oldu.

ERTELENEN ÖZELLİKLER VE YENİ TASARIM ENDİŞELERİ

Apple'ın, iOS 18 ve Apple Intelligence gibi önemli güncellemelerde özellikleri ertelemesi, şirketin gelecek etkinliklerde de benzer bir yaklaşım sergileyeceği endişesini doğurdu.

Kullanıcılar, duyurulan özelliklerin ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda belirsizlik yaşıyor. Ayrıca, iOS ve macOS'ta beklenen tasarım değişiklikleri de tartışma konusu.

Özellikle, Apple Vision Pro'nun tasarım dilinin işletim sistemlerine yansıtılması, bazı kullanıcılar tarafından eleştiriliyor.

ETKİNLİK FORMATI VE LOGO TEPKİSİ

WWDC 2025'in yine önceden kaydedilmiş bir açılış konuşmasıyla gerçekleşecek olması, canlı etkinliklerin enerjisinden uzak bir atmosfer yaratıyor.

Ayrıca, etkinliğin logosu da sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu. Logonun tasarımının ilham verici olmadığı ve renk seçimlerinin uyumsuz olduğu yönünde yorumlar yapılıyor.