Apple, en çok hayranlık duyulan şirketler listesinde zirvede

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Fortune dergisinin "Dünyanın En Çok Hayranlık Duyulan Şirketleri" listesi 2025 yılı için güncellendi.

Apple, üst üste 18. kez listenin zirvesinde yer alarak büyük bir başarıya imza attı. 3 bin 380 yönetici, müdür ve analistin katıldığı anket sonucunda belirlenen listede teknoloji devleri itibar konusunda ön sıralarda yer aldı.

LİSTENİN İLK ÜÇÜ

Apple'ın ardından ikinci sırada yer alan Amazon, üst üste 6. kez bu başarıyı gösterdi. Microsoft ise üst üste 6. kez üçüncü sırada yer aldı.

NVİDİA'NIN YÜKSELİŞİ

Nvidia, yapay zeka alanındaki başarısı sayesinde altı sıra yükselerek listenin 4. sırasında yer aldı.

Üretken yapay zekanın yükselişinde önemli bir rol oynayan Nvidia'nın GPU'ları, yapay zeka modellerini eğitmek ve çalıştırmak için yaygın olarak kullanılıyor.

ALPHABET VE DİSNEY GERİLEDİ

Google'ın ana şirketi Alphabet, iki sıra gerileyerek 9. sırada yer aldı. Disney ise 12. sıradan 13. sıraya geriledi.

Netflix, 23. sıradan 15. sıraya yükselerek önemli bir başarı elde etti. Şirketin son çeyrekte 10,25 milyar dolar gelir elde etmesi, bu yükselişte etkili oldu.