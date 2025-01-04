Apple, fotoğraflarınızı gizlice izliyor: İşte kapatmanın yolu

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Apple, iOS 18 ile birlikte Geliştirilmiş Görsel Arama adlı yeni bir özellik sunmuştu. Bu özellik, fotoğraflarınızdaki yerleri ve önemli noktaları tanıyarak fotoğraf aramayı kolaylaştırıyor.

Ancak, Apple bu özelliğin fotoğraflarınızı analiz etmek için Apple sunucularına veri gönderdiğini gizlemişti.

GELİŞTİRİLMİŞ GÖRSEL ARAMA NASIL ÇALIŞIYOR

Geliştirilmiş Görsel Arama, fotoğraflarınızdaki yerleri ve önemli noktaları tanımak için Apple sunucularındaki bir veri tabanıyla karşılaştırma yapıyor. Bu işlem, Apple'ın fotoğraflarınızdaki bilgilere erişebileceği anlamına geliyor.

Apple, kullanıcı gizliliğine önem verdiğini iddia ediyor. Ancak, Geliştirilmiş Görsel Arama özelliği, Apple'ın bu konudaki söylemleriyle çelişiyor.

ÖZELLİĞİ KAPATABİLİRSİNİZ

Geliştirilmiş Görsel Arama özelliği, varsayılan olarak açık olarak geliyor. Ancak, kullanıcılar bu özelliği Ayarlar > Fotoğraflar > Geliştirilmiş Görsel Arama bölümünden kapatabilirler.

Apple, henüz Geliştirilmiş Görsel Arama özelliğinin fotoğrafları analiz etmek için Apple sunucularına veri gönderdiği konusunda bir açıklama yapmadı.