Apple, gelecekteki iPhone'larda yeni OLED ekranlar kullanacak

Teknoloji devi Apple, M4 iPad Pro modelleriyle büyük beğeni toplayan üstün tandem OLED ekran teknolojisini gelecekteki iPhone modellerine de getirmek için kolları sıvadı.

The Elec'in haberine göre şirket, bu geçiş için iki yıllık bir üretim planı belirledi.

DAHA PARLAK, DAHA VERİMLİ EKRANLAR

Tandem OLED teknolojisi, tek katmanlı OLED ekranlara kıyasla daha fazla parlaklık, gelişmiş güç verimliliği ve daha uzun ömür sunmak için üst üste yerleştirilmiş iki ışık yayan katman kullanıyor.

Bu, gelecekteki iPhone'ların hem daha parlak hem de daha az güç tüketen ekranlara sahip olacağı anlamına geliyor.

2028 SONRASI HEDEFİ

Apple'ın bu teknoloji için Samsung Display veya LG Display ile mi çalışacağına henüz karar vermemiş olması, tandem OLED'li iPhone'ların 2028'den sonra piyasaya sürüleceğine işaret ediyor.

Raporda ayrıca, iPhone'lar için kırmızı ve yeşil yerine yalnızca mavi alt piksellerin üst üste bindirildiği "basitleştirilmiş tandem" adlı bir yöntemin düşünüldüğü belirtiliyor.