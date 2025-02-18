Apple, Haritalar uygulamasında reklam gösterecek

Haber Merkezi

Apple, Haritalar uygulamasından gelir elde etmek için yeni bir strateji üzerinde çalışıyor.

Bloomberg'in haberine göre, şirket Haritalar uygulamasında reklamlar göstererek Google Haritalar'dakine benzer bir gelir modeli benimseyecek.

İŞLETMELER REKLAM VEREBİLECEK

Yeni modelde, restoranlar ve diğer işletmeler, arama sonuçlarında üst sıralarda yer almak için Apple'a ödeme yapabilecek. Ayrıca, işletmeler harita üzerinde konumlarının vurgulanması için de reklam verebilecek.

Apple, Haritalar uygulamasından elde edeceği reklam gelirleriyle Hizmetler bölümünün gelirini artırmayı hedefliyor.

Şirketin Hizmetler bölümü, iPhone satışlarından sonra en büyük ikinci gelir kaynağı konumunda.

Apple'ın bu stratejisi, Google Haritalar'ın gelir modelinden esinlenmiş gibi görünüyor. Google, Haritalar uygulamasında uzun süredir reklamlar göstererek gelir elde ediyor.

Apple Haritalar'ın aylık 500 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor. Bu rakam, Google Haritalar'ın 2 milyarlık kullanıcı sayısının yanında düşük kalsa da Apple için önemli bir potansiyel oluşturuyor.

Apple'ın, Haritalar uygulamasının Android sürümünü geliştirerek kullanıcı sayısını ve reklam gelirlerini artırmayı planladığı da konuşuluyor.