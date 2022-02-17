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    Apple hissedarları Tim Cook'un maaşından rahatsız

    Apple'ı 10 yılı aşkın bir süredir yöneten Tim Cook'un 99 milyon dolarlık maaşı ve yan ikramiyeleri, hissedarlar arasında tartışmaya yol açtı.
    • Haber Merkezi
    • 17.02.2022 - 15:26
    • Güncelleme : 17.02.2022 - 15:36
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    Apple hissedarları Tim Cook'un maaşından rahatsız

    Geçtiğimiz aylarda 3 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşarak yeni bir rekor kıran ABD'li teknoloji devi Apple, bu başarısını biraz da CEO Tim Cook'a borçlu.

    Görevde kaldığı süre boyunca Apple'a yeni ürünler katan ve marka değerini artıran Tim Cook, geçtiğimiz yıl gelirini 6,6 kat artırdı.

    2021'DE 99 MİLYON DOLAR KAZANDI

    Cook, tıpkı 2019 ve 2020 yıllarında olduğu gibi 2021 yılında 3 milyon dolar yıllık ücret aldı. Ancak ödüller ve bonuslarla birlikte bu rakam 2021'de 99 milyon dolara kadar yükseldi.

    Cook, 2020 yılında 14,7 milyon dolar, 2019 yılındaysa 11,5 milyon dolar gelir elde etmişti.

    Apple hissedarları Tim Cook un maaşından rahatsız #1

    HİSSEDARLAR RAHATSIZ

    Apple’ın hissedarları, Cook’a 99 milyon dolarlık bir ödeme ve yan hak yapılmasının ciddi bir endişe yarattığını söylüyor.

    Cook’a verilen paketin boyutundan ve şeklinden rahatsız olan hissedarlar, Cook'un bu kadar yüksek gelir elde etmesinden rahatsız.

    Resmi belgelere göre Cook’un geliri, ortalama bir Apple çalışanının maaşından 1447 kat daha fazla oldu.

    Öte yandan Apple, Cook’un kişisel güvenlik harcamalarına 630 bin dolar, özel jeti için de 712 bin dolar veriyor.

    61 yaşındaki Cook, göreve geldiğinden beri insan hakları ve eşitlik konusunu sık sık gündeme getirmiş ve öldüğünde mal varlığının tamamını bağışlayacağını söylemişti.

    Durumdan rahatsız olan Apple’ın hissedarları, mart ayının başında konuyu görüşmeyi planlıyor.


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