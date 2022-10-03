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    Apple için iPhone'larda Touch ID devri sona erdi

    Apple, son dönemlerde çıkardığı iPhone modellerinde Touch ID özelliğine yer vermiyor. Apple'ın yeni planları arasında Touch ID olmadığı söyleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2022 - 17:47
    • Güncelleme : 03.10.2022 - 17:54
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    Apple için iPhone'larda Touch ID devri sona erdi

    2017 yılında tanıttığı iPhone modellerinde parmak izi teknolojisinin fişini çeken Apple, yıllardır tercihini yüz tanıma teknolojisinden yana kullanıyor.

    Yaklaşık 4 yıldır tanıttığı amiral gemisi modellerde tercihini yüz tanıma teknolojisi Face ID özelliğinden yana kullanan ABD merkezli teknoloji şirketi, son yıllarda yalnızca iPhone SE 2 modelinde Touch ID tercih etmişti.

    Apple için Touch ID devri kapanmış olabilir

    Dünyanın en büyük teknoloji firmaları arasında yer alan Apple, son dönemlerde çıkardığı iPhone modellerinde Touch ID özelliğine yer vermiyor.

    Apple'ın yeni planları arasında Touch ID olmadığı ve artık yeni modellerde tamamen Face ID'ye odaklandığı ortaya çıktı.

    TOUCH ID

    Touch ID desteğine sahip bir iPhone 15 göremeyecek olsak da yine de gelecekte iPhone SE gibi modellerin güç düğmesinde bu özellik olabilir.

    Ancak Face ID’nin gitgide yaygınlaşması ve ayrıca kullanıcılar tarafından benimsenmesi, bu ihtimali azaltıyor.


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