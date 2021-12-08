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    Apple ile Çin arasında 275 milyar dolarlık gizli anlaşma iddiası

    Beş yıl önce CEO Cook'un ziyareti sırasında gizli anlaşma için imzalar atıldı. Apple'ın anlaşma kapsamında Pekin yönetimine verdiği sözler belli oldu.
    • REUTERS
    • 08.12.2021 - 10:02
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 10:25
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    Apple ile Çin arasında 275 milyar dolarlık gizli anlaşma iddiası

    ABD'li teknoloji devi Apple'ın, Çin ile gizli saklı anlaşma yaptığı ortaya çıktı.

    Apple CEO'su Tim Cook, Çinli yetkililerle yaklaşık 275 milyar dolar değerinde olduğu tahmin edilen bir anlaşma imzaladı.

    2016'DAKİ ZİYARETİN BİLİNMEYEN AYRINTISI

    Beş yıllık anlaşmanın, Cook'un 2016'da Çin'i ziyaret etmesi sırasında gerçekleştirildiği, Asya ülkesindeki Apple cihazlarını ve hizmetlerini engelleyebilecek tehditleri bertaraf etmek için yapıldığı belirtildi.

    Donald Trump’ın ABD başkanlığı döneminde Çin ile ticaret savaşları başlamış, Huawei bu savaştan zarar gören markaların başında gelirken, Apple da Çin'de benzer tehlikeyle karşı karşıya kalmıştı.

    TAVİZLER VERİP, MUAFİYETLER KAZANMAK İSTEDİ

    Cook'un, Apple'ın Çin'de yerel ekonomiye yeterince katkıda bulunmadığına inanan Çinli yetkililer için lobi yaptığı ve anlaşmayı bir devlet kurumuyla imzaladığı kaydedildi.

    Böylece Pekin yönetimine tavizler verilerek, önemli yasal muafiyetlerin kazanılması hedeflendi.

    Apple ile Çin arasında 275 milyar dolarlık gizli anlaşma iddiası #1

    ÇİN, APPLE'IN EN BÜYÜK PAZARLARINDAN BİRİ

    Apple'ın Çin'deki yatırımının bir kısmının yeni mağazalar, araştırma ve geliştirme merkezleri ile yenilenebilir enerji projelerini inşa etmeye gideceği bilgisi paylaşıldı.

    Çin, dördüncü mali çeyreğinde ülkede yıllık yüzde 83'lük satış büyümesiyle Apple'ın en büyük pazarlarından biri konumunda.

    APPLE'IN VERDİĞİ SÖZLER ORTAYA ÇIKTI

    Anlaşma kapsamında Apple, cihazlarında Çinli tedarikçilerden daha fazla bileşen kullanmaya, Çinli yazılım şirketleriyle anlaşmalar imzalamaya, Çin üniversiteleriyle teknoloji konusunda iş birliği yapmaya ve doğrudan Çinli teknoloji şirketlerine yatırım yapmaya söz verdi.

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