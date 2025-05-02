Apple, ilk çeyrekte kaç para kazandığını açıkladı

Haber Merkezi

ABD merkezli teknoloji devi Apple, 2025 yılının ilk çeyreğine ilişkin mali durum raporunu kamuoyu ile paylaştı.

Açıklanan rakamlar, şirketin genel olarak gelirlerini artırmayı başardığını ve kârlılığını sürdürdüğünü gösteriyor.

GELİR VE KÂR RAKAMLARI

Apple tarafından yapılan açıklamaya göre, geride kalan üç aylık dönemde elde edilen toplam gelir 95,4 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5'lik bir artış anlamına geliyor.

Şirketin aynı dönemdeki net kârı ise 24,8 milyar dolar olarak açıklandı.

SATIŞ PERFORMANSI: HİZMETLER ZİRVEDE, IPHONE GERİDE

Raporda, Apple'ın hizmetler bölümünden rekor düzeyde gelir elde ettiği belirtildi. Ancak şirketin en önemli ürünlerinden olan iPhone satışları beklentileri tam olarak karşılayamadı.

Gerçekleştirilen 46,8 milyar dolarlık iPhone satışı, analistlerin beklentilerinin altında kaldı. Bu durum, Apple'ın amiral gemisi ürününde bir miktar ivme kaybı yaşanmış olabileceğine işaret ediyor.

Apple CEO'su Tim Cook, sonuçlarla ilgili yaptığı değerlendirmede geleceğe dair belirsizliklere dikkat çekti.

Özellikle gümrük tarifeleri konusundaki endişelerini dile getiren Cook, olası tarifelerin maliyetleri artırabileceğini söyledi.

Cook, Donald Trump'ın gündeme getirebileceği gümrük tarifelerinin şirkete yaklaşık 900 milyon dolarlık ek maliyet yükleyebileceğini belirtti.

Bu durum, Apple'ın ilerleyen dönemlerdeki finansal performansı üzerinde potansiyel bir baskı unsuru olarak görülüyor.