Apple, İngiltere'nin en büyük 100 şirketinin toplam değerini geçti

Apple'ın 2 trilyon dolarlık piyasa değeri, İngiltere'nin FTSE 100 Endeksi'ndeki şirketlerin toplamını geçmeyi başardı.

Temmuz ayında 1.8 trilyon dolarlık rekor piyasa değerine ulaşan ve Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco'yu geçerek dünyanın en değerli şirketi olan Apple, ağustos ayında ise 2 trilyon dolarlık piyasa değerini geride bırakmıştı.

Yıl başından bu yana hisseleri yüzde 75'ten fazla değer kazanan Apple'ın hisse değeri fiyatı, İngiltere'nin en büyük halka açık şirketlerinin listelendiği FTSE 100 Endeksi'nin piyasa değerini bile aştı.

Borsadaki yükselişini sürdüren Apple hisseleri, geçtiğimiz salı günü 2.26 trilyon doları (1.69 trilyon sterlin) gördü.

İNGİLTERE'NİN EN DEĞERLİ ŞİRKETLERİNİ GEÇTİ

Londra'nın Shell ve HSBC gibi önde gelen şirketleri, yıl başından bu yana toplam değerlerinin neredeyse dörtte birini yitirdi. FTSE 100 Endeksi salı günü, mayıs ortasından bu yana en düşük seviyeyi gördü. Endeksin toplam değeri 1.5 trilyon sterlin seviyesine gerileyerek Apple'ın altında kaldı.

Londra Borsası'nın borsa endeksi olan FTSE 100, borsada işlem gören en yüksek piyasa değerine sahip 100 şirketi kapsıyor.

APPLE SATIŞLARINI ARTIRIYOR

Bu yılın nisan-haziran dönemi bilançosunda üçüncü çeyrek olarak kabul edilen Apple'ın geliri, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 11 artarak 59.7 milyar dolara ulaşmıştı.

Apple'ın akıllı telefon ve tablet satışları da aynı dönem itibarıyla artış göstermişti. iPhone satışları yüzde 1,7 artarak 26.4 milyar dolara, iPad satışları yüzde 31 yükselerek 6.6 milyar dolara ve Mac satışları da yüzde 21,6 artışla 7.1 milyar dolara yükselmişti.

Apple'ın anlık piyasa bilgilerine baktığımızda ise şu anki hisse fiyatının 131.4 dolar ve toplam değerinin 2.25 trilyon dolar olduğunu görüyoruz.