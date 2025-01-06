Apple Intelligence için gereken iPhone depolama alanı miktarı iki katına çıktı

Haber Merkezi

Apple Intelligence, iOS 18.2 güncellemesiyle birlikte iPhone'larda daha fazla depolama alanı kaplamaya başladı.

Daha önce 4 GB olan Apple Intelligence'ın depolama alanı gereksinimi, iOS 18.2 ile birlikte 7 GB'a yükseldi.

Bu artışın nedeni, iOS 18.2 ile birlikte gelen Image Playground, Genmoji ve ChatGPT entegrasyonu gibi yeni yapay zeka özellikleri.

iPhone 15 Pro ve iPhone 16 modellerinde 128 GB depolama alanı seçeneği bulunuyor. Bu modellerde Apple Intelligence, cihazın depolama alanının yüzde 5,5'ini kaplıyor.

iPhone 15 Pro Max ve iPhone 16 Pro Max modellerinde ise minimum 256 GB depolama alanı sunuluyor.

DEPOLAMA GEREKSİNİMİ ARTABİLİR

Apple Intelligence'ın, gelecekteki güncellemelerle birlikte daha fazla depolama alanı kullanması bekleniyor.

Bu durum, iPhone'larda daha fazla depolama alanı seçeneğinin sunulmasına yol açabilir.