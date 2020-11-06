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    Apple, iOS 14.2 güncellemesini yayınladı: İşte yenilikler

    Apple, iOS 14.2 güncellemesini yayınlayarak bir önceki güncellemedeki bazı küçük hataları giderdi ve çeşitli iyileştirmeler yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 06.11.2020 - 11:08
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    Apple, iOS 14.2 güncellemesini yayınladı: İşte yenilikler

    Apple'ın 22 Haziran'da düzenlediği geliştiriciler konferansında tanıtılan iOS 14, geçtiğimiz haftalarda desteklenen iPhone modelleri için yayınlanmıştı.

    Ancak yeni güncellemenin ilk sürümü, her zaman olduğu gibi bazı sorunları da beraberinde getirdi. Şirket, daha sonra iOS 14.0.1 güncellemesi ile bu sorunları gidermişti.

    Apple, geçtiğimiz ekim ayında ise bazı küçük hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler içeren iOS 14.1 güncellemesini kullanıma sunmuştu.

    iOS 14.2 YAYINLANDI

    Apple şimdi de iOS 14.2 güncellemesini yayınlayarak iPhone kullanıcılarına bazı yenilikler getirdi.

    Apple, iOS 14.2 güncellemesini yayınladı: İşte yenilikler #1

    iOS 14.2 İLE GELEN YENİLİKLER

    Apple, iOS 14.2 güncellemesi ile birlikte 8 yeni duvar kağıdı ve yeni emojiler kullanıma sundu. Bunun dışında, arka planda şarkı tanıma özelliği için bir de Shazam düğmesi ekleyen Apple, ayrıca Home uygulamasında bazı küçük değişiklikler yaptı.

    Son olarak iOS 14.2 güncellemesiyle oluşan küçük çaplı hatalar giderildi ve güvenlik düzeltmeleri uygulandı.

    ios 14.1

    iOS 14.2 ALAN iPHONE MODELLERİ

    • iPhone 12 serisi
    • iPhone SE (2020)
    • iPhone 11
    • iPhone 11 Pro
    • iPhone 11 Pro Max
    • iPhone XS
    • iPhone XS Max
    • iPhone XR
    • iPhone X
    • iPhone 8
    • iPhone 8 Plus
    • iPhone 7
    • iPhone 7 Plus
    • iPhone 6s
    • iPhone 6s Plus
    • iPhone SE (2016)
    • iPod touch (7’nci nesil)

    iOS 14.2 NASIL YÜKLENİR?

    Güncelleme telefonunuza ulaştığında gelen bildirime tıklayarak veya Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme yolunu izleyerek iOS 14.2 güncellemesini yükleyebilirsiniz.

    Instagram: @eshteknoloji

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