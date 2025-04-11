Apple, iOS 18.4.1 ile sinir bozucu hataları giderecek

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Apple, mart ayının sonunda yayınladığı iOS 18.4 güncellemesiyle bazı iPhone kullanıcılarına beklenmedik sorunlar yaşattı.

Bu durum üzerine harekete geçen teknoloji devi, hataları düzeltmek amacıyla iOS 18.4.1 güncellemesini test ediyor.

Yeni güncelleme, iOS 18.4 sürümünde tespit edilen CarPlay sorunları, yeni emojiler ve Öncelikli Bildirimler özelliği gibi konularda iyileştirmeler sunmayı hedefliyor.

IOS 18.4 KULLANICILARI TEPKİLİ

Sosyal medyada dile getirilen şikayetlere göre, iOS 18.4 güncellemesi birçok iPhone kullanıcısının pil ömrünü olumsuz etkiledi.

Kullanıcılar, pillerinin iOS 18.3.2 sürümüne kıyasla daha hızlı tükendiğini belirtiyor. Ayrıca, pil ömrü göstergesinde yaşanan sorunlar da dikkat çekiyor.

Gösterge, gerçek pil yüzdesini doğru göstermeyerek kullanıcıları yanıltıyor. Bunun yanı sıra, bazı iPhone'larda gecikmeler yaşanıyor, arka plan uygulamaları kapanıyor ve bazı uygulamalar kendiliğinden açılıyor.

Güncellemenin CarPlay'e yeni özellikler eklemesi beklenirken, bazı kullanıcılar iOS 18.4'ü yükledikten sonra CarPlay'i hiç kullanamadıklarını dile getiriyor.

iPhone'ların aşırı ısınması da kullanıcıların karşılaştığı bir diğer sorun. Bu durum, cihazların performansını olumsuz etkileyerek kullanıcı deneyimini düşürüyor.

KULLANICILAR IOS 18.4.1'İ BEKLİYOR

Tüm bu hatalarla boğuşan iPhone kullanıcıları, sorunları çözmesi beklenen iOS 18.4.1 güncellemesinin bir an önce yayınlanmasını umutla bekliyor.

Güncellemenin ne zaman yayınlanacağı henüz netlik kazanmamış olsa da Apple'ın kullanıcı geri bildirimlerini dikkate alarak hızlı bir şekilde çözüm sunması bekleniyor.