Apple, iOS 18.5 ve iPadOS 18.5 güncellemesini yayınladı: İşte yenilikler

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Teknoloji devi Apple, geçtiğimiz eylül ayında kullanıma sunduğu iOS 18 ve iPadOS 18 işletim sistemlerinin beşinci büyük ara güncellemesi olan iOS 18.5 ve iPadOS 18.5'i yayınladı.

Bu yeni sürümler, bir önceki güncellemeden yaklaşık bir ay sonra kullanıcılara sunuldu ve Ayarlar menüsünden indirilebiliyor.

ÖNE ÇIKAN YENİ ÖZELLİKLER: EKRAN SÜRESİ VE UYDU BAĞLANTISI

iOS 18.5 ve iPadOS 18.5 güncellemeleri, sınırlı sayıda ancak önemli yeni özellikler içeriyor.

Öne çıkan yenilikler arasında, Ekran Süresi'nde ebeveynlere bir çocuğun cihazında parola kullanıldığında bildirim gönderilmesi ve iPhone 13 modelleri için operatör tabanlı uydu desteği yer alıyor.

Yeni yazılım, uygun iPhone ve iPad'lere Ayarlar > Genel > Yazılım Güncellemesi bölümünden kablosuz olarak indirilebiliyor.

Kaynak makalenin başlığında yeni duvar kağıtları ve ek geliştirmelerden bahsedilse de sağlanan metin bu detayları içermiyor.

Apple'ın yayınlayacağı tam sürüm notlarının daha fazla bilgi sunması bekleniyor. Bu güncelleme, genellikle hata düzeltmeleri ve bazı küçük özellik iyileştirmeleri içeren ara güncellemeler stratejisinin bir parçası.