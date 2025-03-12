Apple, iOS 19 ile daha fazla tasarım değişikliği yapacak

Haber Merkezi

Bu değişiklikler, Apple'ın Vision Pro karma gerçeklik başlığında kullanılan yazılımdan ilham alıyor.

KULLANICI DENEYİMİNE ODAKLANACAK

iOS 19'un en önemli hedeflerinden biri, kullanıcı deneyimini basitleştirmek ve Apple cihazlarını kullanmayı daha sezgisel hale getirmek.

Apple, bu güncellemeyle birlikte farklı cihazlarda kullanılan yazılımların benzer bir temayı takip etmesini sağlayacak. Böylece kullanıcılar, Apple ekosistemi içinde daha tutarlı bir deneyim yaşayacak.

IPHONE SATIŞLARINI ARTIRMA HEDEFİ

Apple'ın iOS 19 ile yapacağı değişikliklerin arkasında finansal nedenler de yatıyor. iPhone satışlarındaki düşüşü tersine çevirmeyi hedefleyen Apple, yeni tasarım ve özelliklerle kullanıcıların ilgisini çekmeyi planlıyor.

Ayrıca, artan iPhone satışları, uygulama satışları ve Apple Music, Apple News+ gibi hizmetlerin kullanımını da artırarak şirketin gelirlerini destekleyecek.

2013'TEN BU YANA EN BÜYÜK DEĞİŞİKLİK

iOS 19 ile birlikte Apple, bu kez daha yuvarlak hatlı ve tutarlı bir tasarım dilini benimseyecek.