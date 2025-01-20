Apple, iOS 19 ile kamera uygulamasını tamamen yenileyecek

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Apple, iOS işletim sistemini sürekli olarak güncelleyerek kullanıcılarına yeni özellikler sunuyor.

Sıradaki büyük güncelleme olan iOS 19'un en dikkat çekici yeniliklerinden biri ise baştan aşağı yenilenen Kamera uygulaması.

Teknoloji analisti Jon Prosser'ın sızdırdığı bilgilere göre, yeni Kamera uygulaması, Apple'ın artırılmış gerçeklik işletim sistemi visionOS'un tasarım dilini benimsiyor.

Modern ve sade bir arayüze sahip olan uygulama, kullanıcı dostu bir deneyim sunmayı hedefliyor.

GELMESİ BEKLENEN YENİLİKLER

iOS 19 ile kamera uygulamasına şu özelliklerin gelmesi bekleniyor:

Kolay Geçiş: Altta yer alan "Fotoğraf" ve "Video" sekmeleri sayesinde modlar arasında hızlı ve kolay geçiş yapabilirsiniz.

Hızlı Ayarlar: Pozlama gibi ayarları düzenlemek için farklı modlar ve kolay erişilebilir kontroller sunuluyor.

Galeri Erişimi: Yeni bir düğme, Kamera uygulamasından çıkmadan Galeri'ye erişmenizi sağlıyor.

Gelişmiş Kullanıcı Deneyimi: visionOS esintili yeni tasarım, uygulamayı daha şık ve kullanımı kolay hale getiriyor.

Yenilenen kamera uygulamasıyla birlikte gelecek iOS 19 güncellemesinin, yaklaşık dokuz ay içinde çıkması beklenen iPhone 17 serisiyle birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Yeni tasarım ve özellikler, iOS kullanıcıları arasında büyük heyecan yarattı. Kullanıcılar, iOS 19'un kamera deneyimini daha da iyileştireceğini ve fotoğrafçılık tutkunlarına daha fazla kontrol ve esneklik sağlayacağını umuyor.