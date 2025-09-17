Apple, iOS 26 sonrası düşen pil performansına açıklık getirdi

Apple, iOS 26 güncellemesinin tüm iPhone kullanıcılarına sunulmasının ardından pil ömründe ve cihazın ısınmasında geçici değişiklikler yaşanabileceğini duyurdu. Şirket, büyük güncellemelerin ardından cihazların arka planda kurulum ve veri dizinleme işlemlerini tamamladığını, bu nedenle kısa süreli performans etkilerinin normal olduğunu belirtti.

"GÜNCELLEMELER KRİTİK, ENDİŞE YERSİZ"

Apple, güncellemelerin bazı özelliklerin daha fazla kaynak kullanması nedeniyle pil ve performansta küçük etkiler yaratabileceğini kabul etti. Ancak bu durumun kullanıcıları güncellemeyi ertelemeye teşvik edecek kadar ciddi olmadığı vurgulandı. Şirket, güncellemelerin esas öneminin güvenlik olduğuna dikkat çekti.

GÜVENLİK YAMALARI VE KRİTİK DÜZENLEMELER

Yeni sürüm, en son güvenlik yamalarını ve kritik düzeltmeleri içeriyor. Apple, bu sayede kullanıcıların kötü amaçlı yazılımlara, virüslere ve siber saldırılara karşı korunacağını açıkladı. Örnek olarak, iOS 18.6.2 sürümü bilgisayar korsanları tarafından kullanılan bir sistem açığını kapatmıştı.

YENİ ÖZELLİKLER VE TASARIM YENİLİKLERİ

iOS 26 ile birlikte kullanıcılar “Liquid Glass” adlı yeni tasarım dili, geliştirilmiş Apple Intelligence yapay zeka özellikleri ve daha güçlü spam korumasına kavuşuyor.

NORMALLEŞME SÜRECİ

Apple, cihazların birkaç gün boyunca normal şekilde kullanılmasının ardından yazılımın kullanıcı alışkanlıklarını öğrenip optimizasyonu tamamlayacağını ve pil performansının normale döneceğini belirtti.