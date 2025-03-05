Apple, iPad Air için yeni Magic Keyboard'u tanıttı

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Apple, yeni M3 iPad Air ve 11. nesil iPad modelleriyle birlikte, iPad Air için yeni bir Magic Keyboard aksesuarını da tanıttı.

Bu yeni klavye, iPad Pro klavyesine benzer özellikler sunarken, daha uygun bir fiyatla kullanıcılara ulaşıyor.

Apple'ın yeni Magic Keyboard, iPad Air kullanıcıları için önemli bir aksesuar seçeneği olarak öne çıkıyor. iPad Air için Magic Keyboard, kullanıcılara dizüstü bilgisayar benzeri bir deneyim sunmayı hedefliyor.

YENİ MAGIC KEYBOARD'UN ÖZELLİKLERİ VE TASARIMI

iPad Air için yeni Magic Keyboard, bir dizi iyileştirme ve ödünleşimle geliyor. En dikkat çekici değişiklik, klavyenin konumlandırılması.

Premium iPad Pro klavyesi ile daha temel Folio arasındaki boşluğu dolduran bu klavye, daha erişilebilir bir fiyatla yüzen bir tasarım sunuyor. Apple'ın Magic Keyboard tasarımı, taşınabilirlik ve kullanım kolaylığına odaklanıyor.

AVANTAJLAR VE DEZAVANTAJLAR

Yeni iPad Air Magic Keyboard, birçok avantajla birlikte geliyor. Önceki modele göre 30 dolar daha ucuz olan bu klavye, daha ince ve hafif bir tasarıma sahip.

Geçişli şarj için USB-C konektörü ise bir diğer artı. Ancak, daha düşük fiyat ve daha ince tasarım elde etmek için bazı özellikler çıkarıldı.

Klavye artık tuşlar için arka aydınlatma içermiyor ve renk seçeneği beyazla sınırlı kaldı. Ayrıca, güncellenen kamera kesiti, bu klavyenin eski iPad Pro modelleriyle uyumlu olmadığı anlamına geliyor.

FİYAT VE ERİŞİLEBİLİRLİK

Yeni klavyenin fiyatı, 11 inç model için 269 dolar ve 13 inç model için 319 dolar. Ayrıca, M2 iPad Air için tasarlanan eski Magic Keyboard'un hala mevcut olduğunu, ancak daha yüksek bir fiyata sahip olduğunu belirtmekte fayda var.