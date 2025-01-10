Apple, iPhone 15 kamera teknolojisiyle ilgili davayla karşı karşıya

Haber Merkezi

Apple, iPhone 15 serisinde kullandığı kamera teknolojisinin patentini ihlal ettiği iddiasıyla açılan davada geri adım atmıyor.

SiOnyx adlı bir şirket, Apple'ın kendi patentli teknolojilerini izinsiz kullandığını iddia ederek dava açmıştı.

DAVANIN DETAYLARI

SiOnyx, Apple'ın "Piksel İzolasyon Elemanları" ve "Siyah Silikon" adlı patentli teknolojilerini iPhone 15 serisinde kullandığını ve bu teknolojiler için kendilerine ödeme yapmadığını iddia ediyor.

Apple ise, SiOnyx ile yaptığı gizlilik anlaşması nedeniyle SiOnyx'in dava sürecinde bu bilgileri kullanamayacağını savunuyor.

APPLE'IN TALEBİ

Apple, ABD mahkemesinden SiOnyx'in bazı iddialarını reddetmesini istedi. Apple, iki şirket arasındaki toplantılarda paylaşılan bilgilerin gizli olduğunu ve mahkemede delil olarak kullanılamayacağını savunuyor.

SİONYX'İN İDDİALARI

SiOnyx, Apple'ın 2017 yılında kendileriyle yaptığı toplantılarda iPhone 15'te kullanılan kamera teknolojileri hakkında bilgi edindiğini ve bu bilgileri izinsiz kullandığını iddia ediyor.

Apple, SiOnyx'in iddialarını reddediyor ve iPhone 15'te kullanılan kamera teknolojilerinin kendi geliştirdiği teknolojiler olduğunu savunuyor.

Bu davanın sonucu, teknoloji şirketlerinin fikri mülkiyet haklarını nasıl koruduğu konusunda önemli bir emsal oluşturabilir.