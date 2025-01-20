Apple, iPhone 17 serisinde yeni bir soğutma sistemi kullanacak

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Apple, yeni iPhone 17 serisinde ısınma sorunlarını önlemek için buhar odası soğutma sistemini kullanmaya hazırlanıyor.

Bu teknoloji, Android telefonlarda yaygın olarak kullanılırken, iPhone'larda ilk kez yer alacak.

BUHAR ODASI SOĞUTMASI NEDİR

Buhar odası soğutma, kapalı bir metal odacık içindeki sıvının ısıyı emerek buharlaşması ve daha sonra tekrar yoğunlaşarak ısıyı dağıtması prensibine dayanıyor.

Bu sistem, işlemci gibi ısınan bileşenlerden gelen ısıyı etkili bir şekilde uzaklaştırarak telefonun aşırı ısınmasını önlüyor.

iPHONE'LARDA ISINMA SORUNU

Son iPhone modelleri, özellikle yoğun kullanımda ısınma sorunları yaşayabiliyor. Apple, iPhone 17 serisinde buhar odası soğutma sistemini kullanarak bu sorunu çözmeyi hedefliyor.

Apple Intelligence gibi yapay zeka destekli özellikler, işlemcinin daha fazla çalışmasına ve ısınmasına neden olabiliyor.

Buhar odası soğutma, bu tür durumlarda cihazın performansını ve pil ömrünü korumaya yardımcı olacak.

iPHONE 17 AİR'DA DA KULLANILACAK

Apple, iPhone 17 Air modelinde de buhar odası soğutma sistemini kullanacak. Bu, ince ve hafif tasarımıyla dikkat çeken iPhone 17 Air'ın ısınma sorunları yaşamadan yüksek performans sunmasını sağlayacak.