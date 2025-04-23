Apple, iPhone 17e'nin üretimine başlamaya hazırlanıyor

Haber Merkezi

Apple'ın iPhone 16e modeliyle orta segment akıllı telefon pazarına daha ciddi bir adım attığı biliniyor.

Modern tasarımı, güçlü işlemcisi ve görece uygun fiyatıyla dikkat çeken bu modelin ardından gözler, şimdi halefi olacak iPhone 17e'ye çevrildi.

Çin'den gelen yeni bir söylenti, bu yeni modelin geliştirme sürecinde önemli bir aşamaya yaklaştığını gösteriyor.

Çinli sosyal medya platformu Weibo'da yer alan bir rapora göre Apple, orta segment cihazı iPhone 17e'nin deneme üretimine başlamaya oldukça yakın.

Bu iddiayı ortaya atan kaynak, daha önce de iPhone 16e'nin halefi üzerinde çalışıldığına dair ilk söylentileri paylaşmıştı.

Kaynağa göre, iPhone 17e şu anda Apple'ın gündeminde ve deneme üretimi aşamasının eşiğinde.

IPHONE 17E İÇİN OLASI ÇIKIŞ TARİHİ

Aynı kaynak, başka bir gönderisinde iPhone 17e'nin gelecek yılın, yani 2026'nın Mayıs ayında piyasaya sürülmesinin planlandığını iddia ediyor.

Ancak bu noktada dikkatli olmak gerekiyor, zira bir cihaz hakkında önemli sızıntıların ortaya çıkması için henüz çok erken.

Tipik olarak bir iPhone modeli, resmi çıkışından altı ila dokuz ay önce deneme üretimi aşamasına girebiliyor. Dolayısıyla, eğer iPhone 17e Mayıs 2026'da tanıtılacaksa, deneme üretiminin en erken Ağustos 2025'te başlaması beklenebilir.

Henüz iPhone 17e hakkında başka bir detay bilinmiyor ve bu modelden önce iPhone 17 serisinin tanıtılması bekleniyor.