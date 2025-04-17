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Teknoloji devi Apple, vintage (eskimiş) ürünler listesini güncelleyerek, bazı eski cihazlarını bu kategoriye dahil etti.

MacRumors tarafından fark edilen bu güncellemede, Intel işlemcili Mac mini modellerinin tamamının "vintage" veya "obsolete" olarak ilan edilmesi dikkat çekti.

IPHONE 6S VE SON INTEL MAC MINI ARTIK "VINTAGE"

Apple, düzenli olarak, satışının durdurulmasının üzerinden belli bir süre geçen cihazlarını vintage ürünler listesine ekliyor. Bu son güncellemede, iPhone 6s modeli de listeye eklendi.

2018 Mac mini'nin bu listeye dahil edilmesi, özellikle önemli çünkü bu model, henüz vintage olarak sınıflandırılmamış son Intel Mac mini modeliydi.

VINTAGE VE OBSOLETE NE ANLAMA GELİYOR

Bir ürünün vintage olarak sınıflandırılması, o ürün için servis ve yedek parça bulunabilirliğini doğrudan etkiliyor.

Apple, bir ürünün satışının durdurulmasından sonraki ilk 5 yıl boyunca, servis ve yedek parça desteği sunmayı garanti ediyor. Ancak bir cihaz "vintage" olarak sınıflandırıldığında, yedek parça bulunabilirliği garanti edilmiyor.

7 yıllık "obsolete" eşiği aşıldıktan sonra ise, Apple, bu cihazlar için resmi olarak servis veya yedek parça sağlamayı durduruyor.