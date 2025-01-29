Apple, iPhone SE 4'ün tek kamerasıyla riskli bir oyun oynuyor

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Apple, uygun fiyatlı iPhone SE serisinin yeni üyesi iPhone SE 4'ü tanıtmaya hazırlanıyor.

iPhone 14 temelinde geliştirilen SE 4, 6.1 inç OLED ekran, A18 çip ve 5G modem gibi önemli yükseltmelerle gelecek. Ancak, tek arka kameraya sahip olması tartışmalara neden oldu.

TEK KAMERA YETERLİ Mİ

2025 yılında birçok akıllı telefonun birden fazla arka kamerayla geldiği düşünüldüğünde iPhone SE 4'ün tek kamera ile gelmesi bazı kullanıcılar için hayal kırıklığı yaratabilir.

Apple, SE 4'ün fiyatını düşük tutmak ve amiral gemisi modellerinden ayırmak için tek kamera tercih etmiş olabilir.

GÜÇLÜ DONANIM VE YAPAY ZEKA

iPhone SE 4, tek kameraya sahip olsa da güçlü donanımı ve yapay zeka özellikleriyle dikkat çekiyor.

A18 çip, 8 GB RAM ve Apple Intelligence özellikleri, telefonun kamera performansını artırabilir ve tek kamera dezavantajını telafi edebilir.

Apple, iPhone SE 4 ile farklı bir strateji izliyor gibi görünüyor. Uygun fiyatlı bir model sunarken performanstan ve yapay zeka özelliklerinden ödün vermeyen Apple, SE 4'ü farklı bir kitleye hitap eden bir seçenek olarak konumlandırıyor.

FİYAT VE ÇIKIŞ TARİHİ

iPhone SE 4'ün fiyatı henüz açıklanmadı. Mart ayında tanıtılması beklenen telefonun 500 dolar civarında bir fiyata sahip olması bekleniyor.