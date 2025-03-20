Apple, iPhone'lardan şarj girişini kaldırmak istiyor: İşte nedeni

Haber Merkezi

Teknoloji dünyası, portsuz iPhone söylentileriyle çalkalanmaya devam ediyor. Özellikle iPhone 17 Air lansmanı ile alevlenen bu tartışmalar, Apple'ın bu radikal kararı neden almak istediği sorusunu gündeme getiriyor.

İlk bakışta kullanıcı kolaylığını olumsuz etkileyeceği düşünülen bu hamlenin ardında, Apple'ın kâr odaklı stratejileri mi yatıyor?

TESCİLLİ BİR STANDART: MAGSAFE

Portsuz iPhone ile birlikte, MagSafe teknolojisinin önemi daha da artıyor. Ancak bu tescilli standardın, kullanıcılar için ne kadar avantajlı olduğu tartışmalı.

Mevcut durumda, portsuz iPhone sadece MagSafe ile şarj edilebilecek. Apple, manyetik kablosuz şarj teknolojisi MagSafe'i geliştirerek sektörde önemli bir adım attı.

Özellikle araç içinde kullanımda büyük kolaylık sağlayan MagSafe, kullanıcılar tarafından takdir ediliyor.

Ancak, günlük kullanımda kablolu şarj ile MagSafe arasında belirgin bir fark bulunmuyor. Bu durum, kullanıcıların büyük çoğunluğu için ek bir maliyet anlamına geliyor.

MagSafe şarj cihazlarının yüksek maliyeti, Apple'ın bu kararıyla elde edeceği kârı gözler önüne seriyor.

Apple'ın 25W MagSafe şarj cihazının 40 dolar, 30W güç adaptörünün ise 30 dolar olması, toplam maliyeti 70 dolara çıkarıyor.

Bu durum, özellikle gelişmekte olan ülkelerde yaşayan kullanıcılar için ciddi bir yük oluşturuyor. Dünya genelinde milyarlarca kullanıcının portsuz iPhone'a geçmek zorunda kalması, Apple'ın kasasına milyarlarca dolar ekleyebilir.

ÜÇÜNCÜ TARAF AKSESUARLAR VE SINIRLAMALAR

Apple'ın tescilli standardı, üçüncü taraf aksesuar üreticilerinin rekabetini de sınırlıyor.

iPhone 16 serisi ile birlikte Apple, MagSafe şarj hızını 25W'a yükseltti. Ancak, altı ay geçmesine rağmen hiçbir üçüncü taraf üretici aynı hızda MagSafe şarj cihazı üretemedi.

Bu durum, kullanıcıların daha uygun fiyatlı alternatiflere erişimini kısıtlıyor. Belkin ve Nomad gibi markaların yüksek fiyatlı MagSafe şarj cihazları, kullanıcılar için ek bir maliyet unsuru oluşturuyor.

KULLANICI DOSTU MU, YOKSA DÜŞMANI MI

Apple'ın bu kararı, kullanıcı deneyimi açısından tartışmalara yol açıyor.

USB-C portunun kaldırılması, iPhone'un daha ince olmasını sağlayabilir. Ancak, bu durum kullanıcıların kablolu şarj ve veri aktarımı gibi temel işlevlerden mahrum kalmasına neden olabilir.

3.5 mm kulaklık girişinin kaldırılmasıyla benzer bir durum yaşanmış, ancak kullanıcılar beklenen faydaları görememişti.

Apple'ın bu kararı, "cesur" veya "ilerici" olarak nitelendirilse de kullanıcıların seçim özgürlüğünü kısıtlaması nedeniyle eleştiriliyor.