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    Apple, işe alımları yavaşlatma kararı aldı

    Yeni ortaya çıkan raporlara göre Apple, işe alımları yavaşlatacak ve sadece belirli pozisyonlara harcama yapacak.
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2022 - 09:10
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    Apple, işe alımları yavaşlatma kararı aldı

    Küresel ekonomide yaşanan sıkıntılar, dev teknoloji şirketlerini de etkiliyor. Bu şirketlerden biri olan Apple, maliyetleri azaltmanın planlarını yapıyor.

    Apple, olası bir ekonomik gerilemeyle başa çıkmak için bazı birimlerde gelecek yıl işe alım ve harcama büyümesini yavaşlatmayı planlıyor.

    Dünyanın en değerli şirketi olan Apple, böylece daha önce işe alımları yavaşlatma kararı alan Google, Meta ve Tesla gibi ABD şirketleri arasına katıldı.

    Apple hisseleri düştü

    Söz konusu haberlerin ardından Apple hisseleri yüzde 1.6 düşüşle 147,6 dolardan işlem gördü.

    Pittsburgh'daki Bokeh Capital Partners'ın baş yatırım sorumlusu Kim Forrest, "Apple'ın hareketi, enflasyonun bu şirketler için bir sorun olduğunu gösteriyor." dedi.

    aapple


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