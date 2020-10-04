Apple kabul etti: iOS 14 güncellemesi iPhone pil ömrünü azaltıyor

Apple, geçtiğimiz günlerde kullanıcılara sunulan iOS 14 güncellemesinin daha hızlı batarya tüketimine sahip olduğunu kabul etti.

iOS 14, Apple'ın koronavirüs nedeniyle 22 Haziran'a ertelediği geliştiriciler konferansında resmen tanıtılmıştı.

Apple, destekleyen iPhone modelleri için iOS 14 güncellemesini eylül ayında ülkemizdeki iPhone kullanıcılarına sunmuştu. Ancak yeni güncelleme, bazı sorunları da beraberinde getirdi.

BATARYA TÜKETİMİ ARTTI

iPhone kullanıcıları, söz konusu güncellemeden sonra bataryanın daha hızlı tükendiğinden şikayet ediyordu.

Apple ise yeni yayınladığı bir açıklamada, iOS 14 ve watchOS 7 güncellemesinde veriler ve batarya ile ilgili 7 önemli sorun olduğunu kabul etti.

TEK ÇÖZÜM FORMAT

Apple'dan yapılan açıklamaya göre, hızlı batarya tüketimi yaşayan kullanıcılar tüm içeriği ve ayarları silerek bu durumdan kurtulabiliyor. Ancak bu durum verilerinizin tamamen kaybolmasına neden olabilir.

Bu nedenle batarya sorununu çözmek için, Apple'ın yeni yayınlayacağı güncellemeyi beklemek daha akıllıca olacaktır.