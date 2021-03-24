Apple, katlanabilir iPhone için yeni bir patent aldı

Apple, katlanabilir iPhone için yeni bir patent aldı

Apple, katlanabilir iPhone modelindeki menteşenin sorunlara yol açmaması için yeni bir tasarım patenti aldı. Şirket, karmaşık menteşe tasarımı ile sorunsuz bir deneyim sunmak istiyor.

Samsung ve Huawei gibi şirketler, geçtiğimiz yıllarda kendi katlanabilir telefonlarını tanıtarak dikkatleri üzerine çekmişti..

Apple ise katlanabilir telefonlar hakkında sessizliğini korumaya devam ederken, şirketin aldığı yeni patentler çalışmaların devam ettiğini gösteriyor.

Bildiğiniz gibi Samsung, ilk tanıttığı katlanabilir telefonu Galaxy Fold ile bazı sorunlar yaşamıştı. Özellikle telefonun katlanabilen menteşe mekanizmasındaki sorunlar, şirketin başını oldukça ağrıtmıştı.

Apple ise, Güney Koreli rakibinin yaşadığı sorunları yaşamamak için, katlanabilir iPhone konusunda pek de acele etmiyor.

APPLE'DAN YENİ MENTEŞE PATENTİ

Apple, şimdilerde katlanabilir modelde kullanacağı ekranın ve menteşenin dayanıklı ve sorunsuz olması için çalışıyor. Şirket, bunun için sorunları en aza indiren özel bir dişli sisteminin patentini aldı.

ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından yayınlanan yeni bir patente göre Apple, menteşenin aşırı esnemesiyle meydana gelebilecek ekran hasarlarını tamamen ortadan kaldıracak.

Bunun için özel bir mekanizma üzerinde çalışan ABD'li şirket, katlanabilir iPhone modelinde maksimum dayanıklılık sunmayı amaçlıyor.

2023'TE SATIŞA ÇIKABİLİR

Şimdiye kadar katlanabilir telefon ile ilgili birçok patent alan Apple, bu patentlerle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak pazar araştırma şirketi Omdia, Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'unu 2023'te piyasaya sürebileceğini söylüyor.