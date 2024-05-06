Sony giyilebilir klimasını Avrupa'da satışa çıkardı Sony'nin giyilebilir kliması Reon Pocket 5, Avrupa'da ilk kez satışa sunuldu. Klimanın özelliklerine ve fiyatına yakından bakıyoruz.

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Artan hava sıcaklıklarını fırsat bilen Sony, kendi ürettiği ilk giyilebilir klima olan Reon Pocket'ı 2020 yılında görücüye çıkarmıştı.

Tişört yakasındaki minik bir cebe sığabilen ve kişinin vücut yüzey sıcaklığını 23 dereceye kadar düşürebilen giyilebilir klima, aynı zamanda kış aylarında kullanılması için ısıtıcı mod ile birlikte geliyor.

Sony, 5 yıl önce tanıttığı giyilebilir klima modelinin beşinci sürümünü Avrupa'da satışa çıkardı.

Reon Pocket 5 isimli portatif klima, kullanıcının ense-sırt bölgesine takılarak serinlemesine yardımcı oluyor.

Klima nasıl çalışıyor

Portatif klima, termoelektrik soğutma prensibiyle çalışıyor. Bu sistemde, farklı sıcaklığa sahip iki plaka arasına yerleştirilen yarı-iletken elektrotlara akım uygulandığında ısı transferi gerçekleşiyor.

Reon Pocket 5'in insan vücuduna temas eden kısmı, vücut sıcaklığını alarak arkasında bulunan bir fan yardımıyla dışarı atıyor.

Buzdolapları ile benzer bir mantığa sahip olan cihaz, böylece vücut sıcaklığını hissedilebilir bir şekilde düşürmüş oluyor.

Ayrıca klima, birden fazla sensörle birlikte geliyor. Bu sensörler ile vücut ve hava sıcaklığı, nem ve hareketiniz izlenerek optimum soğutma seviyesi ayarlanıyor.

Sony, Reon Pocket 5'in önceki sürüme göre 1.5 kat daha yüksek soğutma performansı gösterdiğini ve 1.8 kat daha uzun pil ömrü sunduğunu belirtiyor.

17 saat soğutma süresi var

Sony'nin açıkladığı bilgiler göre, 4. seviyede 7,5 saatlik kullanım süresi sunan klima, ekonomi modunda bu süreyi 17 saate kadar çıkarabiliyor.

Daha önce Japonya ve Asya pazarında satılan Sony'nin taşınabilir klimaları, ilk defa İngiltere'de satışa sunularak küresel pazara açıldı.

Reon Pocket 5 isimli portatif klimanın Avrupa fiyatı ise 170 dolar olarak açıklandı.